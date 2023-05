Musliu-Shoshi: Albin, veç dorëheqja mundet me të nda nga Asociacioni Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu-Shoshi ka thënë se kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin veç dorëheqja mundet me të nda nga Asociacioni. ‘’Albin, veç dorëheqja mundet me të nda nga Asociacioni.Marrë parasyshë faktin që nuk ke shpëtim nga kauza që e abuzove ndër vite e që të solli në pushtet, dërgo propozim me…