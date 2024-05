Musliu publikon video ku patriarku Porfirije e quan Kosovën “Serbi e Vjetër”

Në një video të publikuar nga Musliu, Porfirije shihet tek e quan Kosovën “Serbia e Vjetër.”

Derisa institucionet e Kosovës gjatë kësaj jave nuk i kanë dhënë leje patriarkut serb që të futet në vend, kanë reaguar QUINT-i dhe Zyra e BE-së, duke thënë se është në kundërshtim me Pakon e Ahtisarit dhe marrëveshjet e Brukselit.

Lidhur me këtë, eksperti i sigurisë ka thënë se është e çuditshme sesi reagohet për një person që dezinformon në mënyrë të tillë për Kosovën.

“Fjalimi i nxehtë i #Porfirijes, patriarkut të Kishës Ortodokse Serbe, i cili dezinformon kundër Republikës së #Kosovës, dhe e quan atë “Serbia e Vjetër”. Vendet perëndimore kanë reaguar dje për ndalimin e hyrjes së tij në Kosovë”, ka shkruar Musliu sipër videos.

Hate speech by #Porfirije, the patriarch of Serb Orthodox Church, who disinform against the Republic of #Kosovo, and calls it “Old #Serbia“.

Western countries reacted yesterday to the ban on his entry into Kosovo😶 pic.twitter.com/V6BhmK6Z7A

— Agim Musliu (@agim_musliu) May 15, 2024