Musliu pjesë e protestës: UÇK mbi partitë, s’do të ndalem së mbrojturi çlirimtarët

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ganimete Musliu, mori pjesë në protestën e Partisë Socialdemokrate (PSD) kundër Gjykatë Speciale. Musliu, që kishte votuar kundër themelimit të kësaj gjykate, tha se Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) është mbi partitë politike prandaj do të jetë në çdo iniciativë ku mbrohen çlirimtarët.

Ajo tha se nuk do të ndalet asnjëherë derisa të ketë përndjekje ndaj UÇK-së, pasi që për këtë është zgjedhur si përfaqësuese e popullit në Kuvendin e Kosovës.

“Mirë është që filloi një protestë. Protestat e tilla nuk guxojnë të politizohen, nuk guxojnë të partizohen, mendoj se UÇK-ja është mbi paritë politike, prandaj çdo iniciativë që merret në mbrojte të UÇK-së, pavarësisht kush e thërret duhet t’i përgjigjemi njëzëri. Unë e kam dhënë qëndrimin tim për Gjykatën Speciale edhe me votë, edhe me deklaratat e mija në Kuvend, por nuk do të ndalem asnjëherë derisa të ndalet përndjekja e UÇK-së… Atëherë kur ndalet përndjekja (e UÇK-së) do të ndalemi edhe ne… Aty ku është populli, do të jem edhe unë… Çdo iniciativë që merret për të mbrojtur UÇK-në nga përndjekjet që janë duke ju bërë, unë do të jem aty, sepse për atë më ka zgjedhur populli, asnjëherë nuk do ta tradhtoj besimin që ma kenë dhënë qytetarët e vendit tim”, tha Musliu.

Të pranishëm në protestë ishin qindra qytetarë, të cilët po ashtu u shprehën të shqetësuar me vendimin e Gjykatës Speciale për dënimin e dhënë për ish-pjesëtarin e UÇK-së, Salih Mustafën. Sipas tyre liria e gjithë çlirimtareve duhet të mbrohet dhe se dënimi i Gjykatës Speciale është i padrejtë pasi po synohet dënimi i UÇK-së.

Qytetari Sahit Shillova tha për KosovaPress se dënimet nga Gjykata Speciale janë me prapavija të Serbisë dhe individëve të caktuar.

“Dënimi (ndaj Mustafës) është shumë i padrejtë. Gjykata ka vendosur një vuajtje dënimi prej 26 viteve për një çlirimtar, të cilën ne sot gëzojmë, lirinë. Çdo popull i Kosovës është në njohuri për rrethanat si ka qenë lufta e UÇK-së dhe sa e pastër ka qenë dhe çfarë dënimi është shqiptuar, i gjithi me prapavija të Serbisë dhe individëve të caktuar, çka është vendim i padrejtë”, tha Shillova.

Edhe qytetari nga Drenica, Agim Bajrami është shprehur i mllefosur me dënimin ndaj Mustafës.

“Kjo është më e pakta që mund të bëjmë për gjithë kontributin që kanë dhënë ata që sot jemi në këtu… Ajo është jo dënim por makabër, atë që e kanë bërë ata, dënohen heronjtë, çlirimtaret e të justifikohen kriminelet të cilët kanë bërë maskara prej më të tmerrshmeve, që ato që po i shohim sot në Ukrainë kanë fatin që përcjellin mediat, ndërsa ne nuk e kemi pas atë fat, as përgatitje dhe as rrjete sociale nuk kemi pas”, tha Bajrami.

Anëtarë të PSD-së e OVL-UÇK-së morën pjesë në protestën e PSD-së kundër Gjykatës Speciale “Jo në emrin tim!”

Javën e kaluar, trupi gjykues në Dhomat e Specializuara në Hagë, ka shqiptuar aktgjykim fajësues ndaj ish-pjesëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Salih Mustafa duke e dënuar atë me 26 vjet burgim.