Musliu për vërshimet në Drenicë: Asnjë fjalë nga kryeministri, turp për ty Albin Kurti

Deputetja e PDK-së nga Skenderaj, Ganimete Musliu, ka reaguar për situatën e fundit të krijuar në rajonin e Drenicës me vërshimet e mëdha që shkaktuan dëme të mëdha materiale në këtë rajon.

Me anë të një postimi në Facebook, Musliu ka thënë se Drenica është braktisur nga Qeveria dhe institucionet e vendi, shkruan lajmi.net.

Madje Musliu shkon edhe më larg. Ajo thotë se mungesa e një mesazhi për Drenicën nga Kurti, nënkupton se kryeministri ka një “mendësi të sistemeve komuniste”.

Postimi i plotë:

Drenica e bashkuar dhe e fortë

Drenica po e përjeton një situatë shumë të rëndë. Vërshimet shkaktuan shumë dëmë materiale, por me devotshmëri jemi edhe të lumtur që nuk kemi humbje në njerëz.

23 vjet pas lufte, Drenica është braktisur nga qeveria dhe nga institucionet e vendit. Kjo qasje na e sjell ndërmend të kaluarën; Diferencimet, anashkalimet, dhe ofendimet si trevë dhe si qytetarë të kësaj treve heroike dhe shumë fisnike.

Albin Kurti, gjatë gjithë jetës së tij (si i rritur) këtë trevë e ka parë si të huaj. Gjatë fushatës na e mbushi sheshin me forca speciale me të vetmin qëllim, transmetimin e një imazhi të keq për këtë trevë e për këta qytetarë.

Tani, kur vërshimet e përfshinë pothuajse të gjithë territorin e Komunës, Albini si Kryeministër nuk e thotë dot as edhe një fjalë, nuk transmeton as edhe një mesazh. Pse? Për të vetmën arsye, sepse mendësia e tij nuk dallon nga mendësia e ish sistemeve komuniste. Turp për ty Albin Kurti.

Mbaje mend Albin Kurti se Drenica si me solidaritetin tënd si pa të, si me përgjegjësinë tënde si pa të, si me obligimin tënd si pa të, do të ngrihet edhe më e fortë, njejtë siç e ka dëshmuar përgjatë gjithë historisë. Ne i përballojmë sfidat me shumë dinjitet, por nuk i tolerojmë dhe nuk i harrojmë kurrë paragjykimet dhe ofendimet, aq më pak kur këto na bëhën të orkestruara nga sistemi shtetëror. /Lajmi.net/