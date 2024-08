Musliu: Pas Serbisë, LVV është përfituesja më e madhe politike e praktike nga Gjykata Speciale

Musliu, tutje shtoi se LVV kundershtonte themelimin e Gjykates Speciale në Hagë nga Kuvendi i Kosoves, veç sa për “sy e faqe”.

“Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli ishin te vetëdijshëm se po banin sakrificen e radhes per Kosovën, Gjykata Speciale po themelohej per ata që bënë luftën tonë çlirimtare, kurse Albini e dinte se përderisa ata janë të lirë nuk do t’ia dilte kurrë të realizonte agjenden e tij antishtetërore”, ka shkruar Musliu.