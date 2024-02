Musliu pas deklaratës nga BE: Kërkoni nga Serbia të shmangë provokimet në Kosovë

SHBA, Bashkimi Evropian dhe Gjermania përmes disa reagimeve kanë kërkuar që Kosova të shmang veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet.

Për këto reagime Musliu ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të kërkojë nga Serbia që të shmangë provokimet në Kosovë.

“Kosova të shmang veprimet e njëanshme në Kosovë? Kërkojini Serbisë të shmangë provokimet në Kosovë”, thuhet në reagimin e Musliut.

Ndryshe, Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me veprimet e fundit të Qeverisë së Kosovës.

Në një deklaratë të lëshuar nga zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, thuhet se BE-ja është shqetësuar me operacionet e Policisë së Kosovës gjatë kësaj jave në zyrat e institucioneve të drejtuara nga Serbia në komunat Dragash, Pejë, Istog e Klinë.

Stano ka thënë se BE është e shqetësuar edhe me operacionin që ndodhi në objektin e organizatës joqeveritare Qendra për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë.

Ai ka shtuar se BE-ja i kërkon Kosovës që të shmang veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet.

“Prandaj, BE-ja i kërkon Kosovës që të shmangë veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet dhe t’i adresojë këto çështje përmes Dialogut të lehtësuar nga BE-ja”, ka deklaruar Stano.

Ndryshe, ambasadori i ShBA-së në Kosovë, Jeffrey Hovenier, mbrëmë ka reaguar duke thënë se qeveria amerikane është thellësisht e shqetësuar me veprimet e fundit të Qeverisë së Kosovës.

Kosovo to avoid unilateral actions in #Kosovo?

Ask #Serbia to avoid provocations in Kosovo! https://t.co/jM9x8040le

