Musliu: Mungesa e barnave për pacientët me kancer në QKUK është alarmante, ata nuk duhet të vuajnë nga paaftësia institucionale Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka folur në lidhje me mungesën e barnave për pacientët me kancer në QKUK. Musliu tha se kjo është alarmante dhe se po ndodh në kohën kur buxheti për materiale shpenzuese e barna esenciale është rritur, shkruan lajmi.net “Sëmundja nuk pret, as mjekët nuk duhet të presin për furnizime, e…