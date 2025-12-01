Musliu me akuza të ashpra ndaj Kurtit: Populli u tradhtua, më 28 dhjetor do të japë përgjigjen
Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka publikuar një reagim të gjatë ndaj kryeministrit në largim, Albin Kurti, duke e akuzuar atë për “hipokrizi politike”, “bashkëpunime të dyshimta” dhe “tradhti ndaj interesave të qytetarëve”. Musliu rikujton deklaratat e Kurtit pas lirimit nga burgu, duke i cilësuar si paralajmërim të një qasjeje të dëmshme për Kosovën. Ajo…
Lajme
Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka publikuar një reagim të gjatë ndaj kryeministrit në largim, Albin Kurti, duke e akuzuar atë për “hipokrizi politike”, “bashkëpunime të dyshimta” dhe “tradhti ndaj interesave të qytetarëve”.
Musliu rikujton deklaratat e Kurtit pas lirimit nga burgu, duke i cilësuar si paralajmërim të një qasjeje të dëmshme për Kosovën. Ajo e kritikon Kurtin për, siç thotë, bashkëpunime me figura serbe, marrëveshje politike me Listën Serbe dhe pranimin e vetmenaxhimit, të cilin e quan “version i Republika Srpska”.
Në reagim, ajo e akuzon qeverinë Kurti për degradim të institucioneve, sulme ndaj mediave, rritje të çmimeve, korrupsion, humbje të rezervave shtetërore dhe izolim ndërkombëtar. Sipas Musliut, “eksodi masiv prej mbi 250 mijë qytetarësh” është një nga pasojat më të rënda të qeverisjes aktuale.
Duke iu referuar zgjedhjeve të 28 dhjetorit, Musliu thotë se qeveria ka ashpërsuar diskursin publik dhe po përpiqet të krijojë përçarje mes qytetarëve brenda dhe jashtë vendit. Ajo thekson se Kurti po garon në zgjedhje si pjesë e një koalicioni, duke e interpretuar këtë si “pranim të realitetit politik”.
Në fund, Musliu shprehet se “më 28 dhjetor, populli do të japë përgjigjen ndaj tradhtisë dhe mashtrimit”, duke theksuar se qytetarët e Kosovës nuk mund të manipulohen me favore të momentit.
Postimi i plotë i saj pa ndërhyrje:
RRUGËTIMI POLITIK I ALBIN KURTIT ME APO PA KOORDINIM?
Albin Kurti fjalët e para që i tha sapo shkeli tokën e Kosovës që tashmë ishte çliruar, ishin: “Ju nuk duhet te fokusoheni në lirimin tim, por në pasojat e këtij lirimi”.
Një paralajmërim i mbështjellur me nje shtresë patosi patriotik, por qe ne realitet përfaqesonte nje ogur të keq për vendin.
Ai vërtetë u lirua dhe askush nuk vuri kurrê në pikepyetje se si erdhi deri te lirimi i tij.
Askush nuk vuri në pikëpyetje sfilatat e tij para mediave serbe.
Ai, jo vetem qe u la i qetë, por u mirëprit nga shqiptarë të vuajtur tê cilët i gezoheshin çdo te mbijetuari.
Dhe vetëm katër vjet pas çlirimit te Kosovës, Albini zgjodhi të bashkëpunonte me Nenad Rikalon për te ringjallur KAN-in, nje levizje shqiptaro-serbe-ndërkombëtare, por që në vitin 2005 e shndërroi në Lëvizjen Vetëvendosje.
Me këtë lëvizje ai shënjestroi ëndërrat e nje kombi të etur per liri dhe dinjitet te cilat me pas i përdori per të denigruar çdo vlerë të po këtij kombi.
Vazhdoi mè pas me udhëtimin e tij natën nën batanije, udhëtim dhe takim ky i cili me apo pa qëllim vazhdon të heshtet e të mbetet enigmë.
Le te kujtojme shkurtimisht edhe fjalimin e tij lavdërues për Oliver Ivanoviçin.
Një performance katastrofike perballe viktimave shgiptare.
Në këtë rreshtim vijnë edhe Simiqi, Radojqiqi, Rashiqi, etj..
Marrveshjet e tij me Listën Serbe për te zgjedhur anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, për ta votuar presidenten aktuale janë fakte, por koordinimi me Radojçiqin për të kaluar ligje në dëm të veteranëve të UÇK-së do të mbetet e pakrahasueshme në poshtërsinë e vet. E kështu me radhe deri te mafia energjetike me Vuk Hamoviqin.
Albin Kurti, po ashtu në vazhdimësi ka deklaruar:
* Që nuk është kundër serbëve dhe se nuk do të jetë kurrë.
* Se déshiron “bashképunim mè tê fortë me komunitetin serb”, se ai eshte “kryeministri i tê gjithe gytetarëve”, pavarësisht nga etnia.
* Se Serbët kanë te drejta te barabarta gytetare sipas institucioneve të Kosovës.
E hipokrizia gëndron nê faktin se këto tê drejta te barabarta per tê gjithe nuk i garanton Albini, por Kushtetuta jonë te cilën ai nuk e respekton dhe për të cilat, kundershtarët e tij politik ai i akuzon për tradhti.
Për të njëjtat deklarata, marionetat e Albinit i quajnë tradhtarë edhe vet ata që e çliruan këtë vend.
Si opozitar ai ndërtoi një kauzë mbi rrezikun nga asociacioni i komunave duke akuzuar, në të njüjtin kontekst, Seribinë se po perpiqej të ndërtonte një “version të Republika Srpska” brenda Kosovës ne ndërkohë që si Kryeminister e pranoi marrëveshjen për vet menaxhim, thëne ndryshe autonomi tê serbëve ne Kosove. Thënë edhe më troç, “versionin e Republika Srpska” e bëri vet.
E hipokrizia qendron nè faktin se ai u ngrit duke akuzuar te tjerët per tradhti ne ndérkohe gë pranoi marreveshjen me te demshme politike qè nga perfundimi i luftës. E kjo hipokrizi merr përmasa tragjike kur fanatikët e tij na e shesin për një të arritur historike!
Por ne duhet te kemi te qartë që nëse këto deklarata e bejnë dike tradhtar, atehere sipas të njejtit standard edhe Albini eshte një super tradhtar. Sepse, standardi duhet të jetë universal.
Standardet e dyfishta sinjalizojne se interesi publik vjen i dyti pas interesit vetjak, por qytetarët e Kosovës meritojnë udhëheqës që u sherbejnë atyre, jo një qe i manipulon ata.
Në këto gjashtë vjet qeverisje Vetëvendosje arriti të kthej në normalitet klientelizmin, familjarizimin, shitblerjen e votave, shkatërrimin e institucioneve dhe tê marrédhënieve diplomatike, izolimin e Kosovës dhe sanksionet e BE-së, shkatërrimin e kompanive private, sulmin ndaj mediave të lira, sulmet ndaj sistemit te drejtësise, humbjen e mostrave ligjore, vjedhjen e rezervave shtetërore dhe rrymës, rritjen e pakontrolluar te çmimeve, tenderët njëburimor e shumë dukuri tjera të cilat në një shtet normal do duhej të perballeshin me drejtësinë.
Sot askush nuk i merr më për anormale dhe kjo është e vetmja e arritur e Albin Kurtit.
Njê e arritur tjetër e Albin Kurtit është eksodi i shgiptareve drejt Evropës. Mbi 250.000 shgiptar e kanë braktisur Kosovën e qeverisur nga Albin Kurti.
Kjo eshtë goditja më vdekjeprurëse ndaj një shteti te ri; Ikja e rinisë.
Tani, të gjendur para një situate, e cila e konfirmon se populli i Kosovës nuk eshtë edhe aq analfabet sa që mendojnë Albini dhe Dejona, ata e kanë acaruar diskursin publik.
Sot ata nuk vrasin mendjen fare per akuzat që bëjnë.
Ata nuk zgjedhin mjete për te mbajtur edhe pak pushtetin.
Ata ndezin frymën e urrejtjes nder shqiptarë, përpiqen të fusin përçarje midis qytetarëve qe jetojnë ne Kosovë dhe familjarëve te tyre qe jetojnë jashtë Kosove.
Të perballur me nje situatë që nuk mund ta kontrollojnë, ata nuk dinë për çfare flasin.
Sot ata portretizohen si viktima sepse supozohet se të gjithë po bashkohen kunder tij, por në realitet, Albin Kurti po kandidon në zgjedhje si pjesë e nje koalicioni me tre grupe te tjera politike. Kjo tregon se ai e ka nuhatur realitetin. Kjo shpjegon gjithashtu pse ata janë bërë kaq agresivë, kaq të çuditshëm, kaq të padenjë.
Dhe më 28 dhjetor, ata do të marrin përgjigjen nga një popull që ju besoi dhe u tradhtua, nga një popull gë lufton per mbijetesë, nga një popull gë nuk mund të blihet me pak para ne prag të fushatave zgjedhore dhe pastaj të gjunjezohet me çmime të papërballueshme.
Nga një popull gë nuk e pranon koordinimin për shkatërrimin e tij.