Musliu: Kurti të jap llogari në Kuvend apo në zgjedhje përballë qytetarëve Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka folur lidhur me audo-incizimin e Mimoza Kusari Lilës që u publikua javën e kaluar. Lidhur me atë që u quajt Afera Zdravo, e cila nxirrte në pah bisedën e Kusari Lila me Slavko Simiq, Ganimete Musliu tha se incizimet e publikuara përbëjnë rrezik kombëtar. “Kur kam thënë se Albini…