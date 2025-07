Musliu kërkon protestë në Kosovë e Bruksel kundër Speciales: Sido që të jetë epilogu, Thaçi me shokë ishin, janë dhe do të mbeten çlirimtarë Në Gjykatën Speciale në Hagë sot pritet të bëhet publik vendimi lidhur me mocionin e ekipeve mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-së për të rrëzuar pjesë të caktuara të aktakuzës për krime të pretenduara të luftës. Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka dal me një reagim para vendimit të Speciales, transmeton lajmi.net Musliu ka kërkuar protestë…