Musliu: Investimi më i madh në politikë ka qenë njohja e vetes, udhëtoj lirshëm, pa bodyguard
Ish-deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka folur për rrugëtimin e saj politik. Ajo tha se investimi më i madh ka qenë në fillim njohja e vetes. “Investimin më të madh politik që e kam bërë të aktivitetit dhe angazhimit tim, ka qenë në fillim njohja e vetvetes, pranimi i vetvetes dhe puna…
Lajme
Ish-deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka folur për rrugëtimin e saj politik.
Ajo tha se investimi më i madh ka qenë në fillim njohja e vetes.
“Investimin më të madh politik që e kam bërë të aktivitetit dhe angazhimit tim, ka qenë në fillim njohja e vetvetes, pranimi i vetvetes dhe puna me vetveten”, tha ajo në Klan Kosova.