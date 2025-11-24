Musliu: Investimi më i madh në politikë ka qenë njohja e vetes, udhëtoj lirshëm, pa bodyguard

Ish-deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka folur për rrugëtimin e saj politik. Ajo tha se investimi më i madh ka qenë në fillim njohja e vetes. “Investimin më të madh politik që e kam bërë të aktivitetit dhe angazhimit tim, ka qenë në fillim njohja e vetvetes, pranimi i vetvetes dhe puna…

Lajme

24/11/2025 19:00

Ish-deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka folur për rrugëtimin e saj politik.

Ajo tha se investimi më i madh ka qenë në fillim njohja e vetes.

“Investimin më të madh politik që e kam bërë të aktivitetit dhe angazhimit tim, ka qenë në fillim njohja e vetvetes, pranimi i vetvetes dhe puna me vetveten”, tha ajo në Klan Kosova.

 

Artikuj të ngjashëm

November 24, 2025

Gërxhaliu: Politizimi po dëmton RTK-në, trafikun urban dhe imazhin e Kosovës

Lajme të fundit

Gërxhaliu: Politizimi po dëmton RTK-në, trafikun urban dhe imazhin e Kosovës

Malaj: Kosova është investitori më i madh në...

Arrestohet në Shtime 32-vjeçari i kërkuar për vrasje...

Cakolli: E paligjshme seanca e Kuvendit Komunal të Prishtinës