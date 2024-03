Musliu i reagon Stanos: Çfarë doni të shihni në raportin për sulmin terrorist në Banjskë, planet e Vuçiqit në formatin 4K

Në rezolutë, ftohen Komisioni Evropian dhe Këshilli i BE-së të marrin masa ndaj autoriteteve serbe nëse rezulton se kanë qenë të përfshirë drejtpërdrejt në sulmin e armatosur në Banjskë, në veri të Kosovës në shtator 2023 dhe në dhunën që shpërtheu në Kosovë në maj të atij vitit, “ose nëse autoritetet serbe refuzojnë të bashkëpunojnë plotësisht”.

Më 6 dhjetor të vitit të kaluar, INTERPOL-i pati lëshuar urdhër-arrest ndërkombëtar për terroristin Milan Radoiçiq, i cili pati deklaruar se e kishte udhëhequr sulmin terrorist të 24 shtatorit.

@ExtSpoxEU what you would like to see in this report about #Banjska terrorist attack? 3D moving in a paper? Vucic’s plans in video format 4K in the paper? Your statement explains why EU is so fragile! No needs for more comments on you! https://t.co/D07lzz89Ji

— Agim Musliu (@agim_musliu) March 11, 2024