Musliu: Gërvalla nuk u refuzua si vajza e Jusuf Gërvallës, ajo e ka pranuar bashkëpunimin me Specialen

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka treguar pse dje është refuzuar Donika Gërvalla për postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Duke iu kundërpërgjigj deputetëve të VV-së, ajo ka bërë me dije se Gërvalla nuk është refuzuar si vajzë e heroit Jusuf Gërvalla. Në profilin e saj në “Facebook”, Musliu ka shkruar se Gërvalla është…

Lajme

21/08/2025 12:13

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka treguar pse dje është refuzuar Donika Gërvalla për postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës.

Duke iu kundërpërgjigj deputetëve të VV-së, ajo ka bërë me dije se Gërvalla nuk është refuzuar si vajzë e heroit Jusuf Gërvalla.

Në profilin e saj në “Facebook”, Musliu ka shkruar se Gërvalla është refuzuar sepse ka zgjedhur të ecë në rrugën që nuk ka ecur prindi i saj.

“Sot në Kuvend nuk u mohua Donika si vajzë e Isuf Gërvallës. U mohua Donika që ka zgjedhur të ecë në një rrugë që fyen vlerat dhe sakrificën e Isufit. Sot nuk u refuzua as mbesa e Nënës Ajshe. U refuzua Donika që, me qëndrimet e saj politike dhe veprimet publike, e mohoi të drejtën e Nënës Ajshe për të parë të birin e saj të varroset me nderimet që i takonin një heroi të kombit. Vetë Donika Gërvalla ka pranuar publikisht bashkëpunimin me Gjykatën Speciale kundër UÇK-së, kundër luftëtarëve të lirisë, të cilët sot padrejtësisht po mbahen në burgje”, ka shkruar ajo, duke dhënë detaje tjera.

