Musliu flet për Qeverinë: Me dhunë erdhi në pushtet, me dhunë duhet të shkoj në shtëpi Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka kërkuar nga qytetarët të protestojnë për rrëzimin e Qeverisë Kurti. Musliu e konsideron se Qeveria Kurti ka ardhur në pushtet me dhunë dhe si e tillë duhet të shkoj në shtëpi. “Ju ka kalu koha, ju ka kalu koha duke i akuzu qeveritë e…