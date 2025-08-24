Musliu e prerë: Asnjë kandidat i LVV nuk e merr votën time

Deputetja nga radhët e PDK-së, Ganimete Musliu ka bërë të ditur se nuk do ta votojë për kryekuvendar asnjë propozim nga LVV. Musliu bëri të ditur se këtë vendim e ka marrë, pasi siç thotë ajo, nuk bjen në lojërat e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit. “Kush e shkel kushtetuesen është kriminel, kur kuvendi udhëhiqet…

Lajme

24/08/2025 11:14

Deputetja nga radhët e PDK-së, Ganimete Musliu ka bërë të ditur se nuk do ta votojë për kryekuvendar asnjë propozim nga LVV.

Musliu bëri të ditur se këtë vendim e ka marrë, pasi siç thotë ajo, nuk bjen në lojërat e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit.

“Kush e shkel kushtetuesen është kriminel, kur kuvendi udhëhiqet nga një super kriminel unë nuk pres asgjë të mirë nga LVV, sot e bëj publike se asnjë kandidat i LVV nuk e merr votën e Ganimete Musliut. Kam marrë këtë vendim sepse nuk bie në lojërat e Albin Kurtit. E ka mbajt peng vendin”, tha Musliu.

Artikuj të ngjashëm

August 24, 2025

Dështon konstituimi i Kuvendit, as Dimal Basha nuk votohet për kryeparlamentar

Lajme të fundit

Dështon konstituimi i Kuvendit, as Dimal Basha nuk votohet për kryeparlamentar

Dimal Basha, propozimi i radhës i VV-së për kryetar të Kuvendit

Pas Muratit, dështon edhe Arbërie Nagavci për t’u...

Murati pas dështimit propozon Nagavcin për kryeparlamentare