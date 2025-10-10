Muslija: Na mungoi vetëm goli ndaj Sllovenisë, duam pikët e plota ndaj Suedisë
Futbollisti Florent Muslija është prononcuara pas ndeshjes.
Ai tha se është i kënaqur me paraqitjen grupore ndaj Sllovenisë, por që mungoi vetëm goli.
“Besoj që kemi treguar një paraqitje shumë të mirë, e kemi dhënë maksimumin. Na mungoi vetëm goli ndaj Sllovenisë. Duam të bëjmë një ndeshje shumë të mirë edhe ndaj Suedisë dhe t’i marrim pikët e plota”, tha Muslija.