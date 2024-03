Musli-Shoshi shpërndanë një video që tregon procesin ku po shqyrtohet opinioni për kërkesën e Kosovës për anëtarësim në KiE

Deputetë të Kuvendit të Kosovës ndodhen sot në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku pritet që të votohet raporti i Dora Bakoyannis.

Deputetja e PDK-së, Ariana Musli-Shoshi, ka shpërndarë një video në “Facebook” ku tregon detajet e takimit dhe procesin e votimit që Kosova shprehë gatishmërinë të anëtarësohet në KiE.

“Jemi në mbledhjen e Komitetit për Politikë dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës ku do të votohet raporti i Dora Bakoyannis, i cili është në favor të Kosovës që të anëtarësohet në KiE. Pasi që të votohet në këtë Komitet do të vazhdojë votimi në sesionin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe do të jetë nga data 15-19 prill”, ka thënë gjithashtu ajo në një video të publikuar në Facebook. /Lajmi.net/