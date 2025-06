​Musk sfidon Trumpin dhe themelon “The America Party” NASA dhe Pentagoni po lëvizin me shpejtësi për të gjetur një alternativë ndaj SpaceX të Elon Musk, pas ndarjes me Donald Trump dhe kërcënimit të presidentit për të anuluar të gjitha kontratat me kompanitë e miliarderit. Sipas ”The Washington Post” agjencia hapësinore dhe departamenti thuhet se u irrituan mjaft nga hipoteza e hedhur nga Musk…