Musk: Punonjësit federalë duhet të shpjegojnë “çfarë kanë arritur javën e kaluar” ose do të pushohen nga puna Elon Musk tha të shtunën se punonjësit federalë do të marrin një email që kërkon të dijë “çfarë kanë arritur javën e kaluar” dhe se “mos përgjigjja do të konsiderohet si dorëheqje.” “Në përputhje me udhëzimet e Presidentit Donald Trump, të gjithë punonjësit federalë do të marrin së shpejti një email për të shpjeguar çfarë…