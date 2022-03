Musk përqesh Kadyrovin e çeçenëve: Nëse ke frikë, unë do ta përdor vetëm dorën e majtë

Udhëheqësi çeçen e talli atë pasi Musk i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të lante hesapet për fatin e Ukrainës.

“Faleminderit për ofertën, por një stërvitje e tillë e mrekullueshme do të më jepte shumë përparësi. Nëse ai është i frikësuar, unë do të përdor vetëm dorën e majtë. Dhe as unë nuk jam mëngjarash”, shkroi Musk në Twitter.

Më herët sot, Musk postoi një kolazh të tij me një flakëhedhës pranë Putin-it mbi një ari.

“Unë shoh që je një negociator i ashpër. Në rregull, mund të kesh dhjetë për qind më shumë para pay-per-view,” shkroi Musk.

Kujtojmë se udhëheqësi çeçen Kadyrov, bashkëpunëtor i Putin-it që sundon provincën ruse të Çeçenisë, shkroi në rrjetin social Telegram se presidenti rus mund ta mposhtte lehtësisht Musk.

“Unë nuk do t’ju këshilloja të konkurroni me Putin-in”, tha Kadyrov.