Musk me akuza të rënda: Trump është në dosjet e skandalit “Epstein”, prandaj nuk bëhen publike

Ai ka shkruar se Trup është në dosjen e skandalit “Epstein”, prandaj ato nuk po bëhen publike, shkruan lajmi.net

“Koha për ta lëshuar vërtetë bombën e madhe: Donald Trump është në dosjen e Epstein. Kjo është arsyeja e vërtetë pse ato nuk janë bërë publike. Paq ditë të mirë DJT”, ka shkruar Musk.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

