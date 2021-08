Mushkolaj për militantët: Fyejnë dhe linçojnë këdo që kritikon Kurtin – me t’u dhimtë

Opinionisti i njohur Imer Mushkolaj ka komentuar reagimet e militantëve të Lëvzijes Vetëvendosje, pasi këta të fundit ofenduan e linçuan deputetin e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, pjesë e Listës Guxo, Burim Karameta që dje i ka dalë kundër ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitia, lidhur me shtesat prej 60 eurove për stafin mjekësor.

Karameta doli sot me një sqarim duke thënë se mori komente fyese pasi e ka kritikuar Vitinë, ndërsa thotë se kryeministri Albin Kurti është kryeministri më i mirë që ka pas Kosova.

Lidhur me këtë, Mushkolaj thotë se militantët fyejnë dhe linçojnë këdo që e kritikon Kurtin, pasi e konsiderojnë si të pagabueshëm.

“Ata që kritikojnë Albin Kurtitin ose ndonjë ministër të tij fyhen e linçohen nga një pjesë e militantëve, të cilët Kurtin e konsiderojnë të pagabueshëm. I tillë për ta mbetet edhe tash, në situatën skandaloze me pandeminë. I tillë do të mbetet deri sa ata më shumë besojnë çfarë thotë Kurti, se çfarë bën ose nuk bën ai. Me t’u dhimtë”, shkroi Mushkolaj.