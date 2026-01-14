Mushkolaj: Pa rrymë, pa ujë, pa nxemje – Një shtet në kolaps
Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, ka reaguar në lidhje me situatën energjetike në vend dhe kufizimet që po ndodhin. Mushkolaj tha se shteti tashmë është në kolaps dhe ‘pa rrymë, pa ujë, pa nxemje’. “Pa rrymë, pa ujë, pa nxemje.Një shtet në kolaps. Qr” shkruan Mushkolaj në reagim.
Lajme
Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, ka reaguar në lidhje me situatën energjetike në vend dhe kufizimet që po ndodhin.
Mushkolaj tha se shteti tashmë është në kolaps dhe ‘pa rrymë, pa ujë, pa nxemje’.
“Pa rrymë, pa ujë, pa nxemje.Një shtet në kolaps. Qr” shkruan Mushkolaj në reagim.