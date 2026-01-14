Mushkolaj: Pa rrymë, pa ujë, pa nxemje – Një shtet në kolaps

Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, ka reaguar në lidhje me situatën energjetike në vend dhe kufizimet që po ndodhin. Mushkolaj tha se shteti tashmë është në kolaps dhe ‘pa rrymë, pa ujë, pa nxemje’. “Pa rrymë, pa ujë, pa nxemje.Një shtet në kolaps. Qr” shkruan Mushkolaj në reagim.

Lajme

14/01/2026 11:22

Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, ka reaguar në lidhje me situatën energjetike në vend dhe kufizimet që po ndodhin.

Mushkolaj tha se shteti tashmë është në kolaps dhe ‘pa rrymë, pa ujë, pa nxemje’.

“Pa rrymë, pa ujë, pa nxemje.Një shtet në kolaps. Qr” shkruan Mushkolaj në reagim.

Artikuj të ngjashëm

January 14, 2026

Osmani me të dërguarin e BE-së: Procesi i dialogut të jetë...

Lajme të fundit

Osmani me të dërguarin e BE-së: Procesi i...

Hamza takohet me Sorensen: PDK mbetet e përkushtuar...

Rama: Ne varemi nga humori i Allahut, do...

Nuk punojnë semaforat te Menza e Studentëve, kaos në kryeqytet