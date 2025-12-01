Mushkolaj: NISMA ende mund t’i bashkohet LDK-së para zgjedhjeve
Analisti Imer Mushkolaj duke komentuar koalicionet parazgjedhore të subjekteve politike, ka thënë se ende ka kohë që NISMA Socialdemokrate e Fatmir Limajt të bëhet bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK).
Ai tutje ka thënë se kohëve të fundit bisedat e dëgjuara kanë qenë LDK–NISMA.
“S’kam dëgjuar për PDK–NISMA, dhe është demantuar prej drejtuesve të PDK-së që ka pasur biseda të tilla, të paktën zyrtarisht. Nuk ka pas biseda as me të Vetëvendosjes, të paktën aq sa është bërë e ditur. Kështu që mbetet LDK–NISMA, pavarësisht që është regjistrua mbrëmë si parti që merr pjesë e vetme në zgjedhje, fare lehtë mundet me ndodh me u bë pjesë e listës së LDK-së dhe me u tërheq prej garës si parti e vetme”, ka deklaruar Mushkolaj në Debat Plus.
Mushkolaj tutje ka thënë se Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) koalicioni me NISMA-n e ka dëmtuar në zgjedhjet e shkurtit.
“Këtë nuk po e themi kështu, por këtë e pranojnë edhe zyrtarët e Aleancës, të paktën në bisedat që i kam pas me ta, por edhe me njerëzit që e votojnë AAK-n. Dhe jo rastësisht z. Haradinaj, kryetar i AAK-së, në njëfarë forme e ka një bindje që mundet me kalu pragun edhe tash që do të konkurrojë i vetëm në zgjedhje, edhe besoj që kjo do të ndodhë”, ka thënë ai.