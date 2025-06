Mushkolaj: Nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, PDK-ja fituesja më e madhe, jo VV-ja

Analisti politik, Imer Mushkolaj u shpreh se në rast të shkuarjes në zgjedhje të jashtëzakonshme pas ngërqit politik që po mbizotëron në Kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) do të jetë fituese fituesja më e madhe (jo fituese ne zgjedhje), VV-ja, jo ndërsa humbësit më të mëdha do të jenë NISMA e AAK.

Mushkolaj u shpreh se NISMA e AAK-ja pas situatave të krijuara kohët e fundit do të jenë si humbëse të mundshme “ në rast të shkuarjes në zgjedhje të jashtëzakonshme.

“Fillimisht, NISMA Social Demokrate do të vendosin interesin partiak, dhe ka me hy në qeveri. NISMA dhe AAK-ja janë humbësit më të mëdha në zgjedhje dhe nuk munden me hy në koalicion parazgjedhor pas situates së krijuar. Limaj së bashku , e vet I treti do të pranojë të bëhet pjesë e qeverisë dhe votimin e kryeparlamentarit. Edhe në zgjedhje të reja, Lëvizja Vetëvendosje nuk do të arrijë qëllimin se do ti fajësojë të tjerët për situatën e krijuar. Partia fituese zgjedhore nuk ka arrit me bërë koalicionin për krijimin e qeverisë. Pse duhet me u viktimizu edhe njëherë, se pse unë deshta dhe nuk pranuan. Në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje nuk do të arrijë të fitojë zgjedhjet nëse shkohet. Fituesja më e madhe pritet të jetë Partia Demokratike e Kosovës 0PDK]. LDK-ja ka kërkuar qeveri tranzitore,tash qeveri të unitetit. LDK-ja është në situatën as me sheher as me Barilevën. LDK-ja spo don me hy në qeveri. Situatë e cuditshme. Por përshtypja situate jo e favorshme për LDK-në”, deklaroi Mushkolaj në Dukagjin.