Mushkolaj: Me dorëheqjen e Radojçiqit po tentohet me u nxjerr i pastër një subjekt paramilitar Milan Radoiçiq ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetarit të Listës Serbe.Këtë e ka konfirmuar para pak çastesh presidenti serb, Aleksandar Vuçiq. Lidhur me këtë ka ardhur reagimi nga ana e analistit politik, Imer Mushkolaj. Ai përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka thënë se me dorëheqjen e Radojçiqit po tentohet me u…