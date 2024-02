Mushkolaj irritohet nga Abdixhiku: Je kryetar falë Isa Mustafës, opozitar i lodhtë

Analisti politik, Imer Mushkolaj, ka reaguar ashpër ndaj një deklarate të kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili pretendon se media e analistë të ndryshëm po paguhen për të folur keq për opozitën.

PAK FJALË PËR SULMET E LUMIR ABDIXHIKUT NDAJ MEDIAVE DHE ANALISTËVE

Analistët nuk i kanë faj Lumirit pse nuk di të bëjë opozitë, as pse e mendon veten më të fortë se që është në realitet.

Nuk i kanë faj as pse ata nuk flasin për LDK qysh ai ka dëshirë.

Lumiri, ashtu si pushteti, ka qef “me i kapë” gazetarët, analistët, mediat. Atë e nervozojnë analistët që mendojnë me kokën e vet, që janë profesionistë, që nuk kanë interesa.

Lumiri vetë ka qenë analist. Por, mbase nuk e di se si është të thuash atë që mendon, pa pasë asnjë interes. Pa pasë borxhe me la.

Lumirin e nervozojnë analistët që nuk punojnë as me direktiva të pushtetit, as të opozitës.

Lumiri është veç një kryetar partie – falë Isa Mustafës. I duhet kohë të bëhet lider.

Atë e nervozojnë të vërtetat për opozitarizmin e lodhtë të tij, të vërtetat për skandalet në Komunën e Prishtinës, e cila udhëhiqet nga partia e tij.

Lumiri duhet të reflektojë dhe të heq dorë nga sulmet ndaj gazetarëve dhe mediave.

Ai duhet ta kuptojë se betejën e ka me Albinin, jo me analistët. /Lajmi.net/