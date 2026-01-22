Mushkolaj: Hala asnjë reagim nga Lëvizja Vetëvendosje për hajnat e vet brenda partisë? Heshtja është pranim

22/01/2026 19:14

Analisti politik Imer Mushkolaj ka reaguar lidhur me dyshimet për manipulime të votave brenda partive politike, duke theksuar mungesën e reagimit nga Lëvizja Vetëvendosje.

Ai ka shkruar se heshtja e kësaj partie për, siç i quajti ai, “hajnat brenda partisë”, përbën pranim të përgjegjësisë.

“Hala asnjë reagim nga Lëvizja Vetëvendosje për hajnat e vet brenda partisë? Heshtja është pranim.”, shkroi ai.

