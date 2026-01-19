Mushkolaj: Dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren

Analisti Imer Mushkolaj, ka komentuar lidhur me kandidatët e subjekteve politike, për të cilët pas rinumërimit ka rezultuar se kanë pasur mijëra vota më pak sesa në numërimin fillestar. Ai ka thënë se, te Lidhja Demokratike e Kosovës, Visar Azemi ka marrë mbi 480 vota më shumë në Prizren nga “zemërgjerësia e komisionerëve”, ndonëse ai…

Lajme

19/01/2026 22:35

Analisti Imer Mushkolaj, ka komentuar lidhur me kandidatët e subjekteve politike, për të cilët pas rinumërimit ka rezultuar se kanë pasur mijëra vota më pak sesa në numërimin fillestar.

Ai ka thënë se, te Lidhja Demokratike e Kosovës, Visar Azemi ka marrë mbi 480 vota më shumë në Prizren nga “zemërgjerësia e komisionerëve”, ndonëse ai vjen nga Ferizaji.

“Siç shihet, dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren, për këtë shkak edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka marrë vendim me i shkarku të gjithë ata komisionerët e partive dhe me e çu krejt vendin në rinumërim”, ka thënë Mushkolaj në emisionin Debat Plus.

Artikuj të ngjashëm

January 19, 2026

Parashikimi i motit për nesër

January 19, 2026

A duhet të digjitalizohet procesi i votimit dhe numërimit?

January 19, 2026

Bekim Haxhiu: Metodat staliniste nuk bëjnë demokraci, rinumërimi i plotë nuk...

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për nesër

A duhet të digjitalizohet procesi i votimit dhe numërimit?

Bekim Haxhiu: Metodat staliniste nuk bëjnë demokraci, rinumërimi...

Fermerët e Suharekës preken nga vërshimet, kërkojnë mbështetje