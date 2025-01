Mushkolaj – Aliut: Je anëtare e dërguar nga VV-ja në KPM

Anëtarja e Komisionit të Pavarur të Mediave, Luljeta Aliu, dhe analisti Imer Mushkolaj janë përplasur për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të ri të KPM-së.

Aliu tha se rregullorja përcakton këtë proces, ndërsa Mushkolaj e kundërshtoi, duke theksuar se rregulloret janë nënligjore dhe nuk mund të trajtohen si akte të veçanta.

“Draftet e aktet nënligjore duhet me i vu në dispozicion një spektri të gjerë që janë të interesuara. Pikë. Bazuar në ligje e ki këtë… Vendimet qysh merren në KPM janë të rëndësishme për palët… s’mundesh me thënë është akt i brendshëm dhe po e lejmë kështu. Më së pari ky është akt nënligjor, ligji iu thotë që duhet me dal në konsultim”, ka thënë Mushkolaj gjatë emisionit “Debat Plus”,

Gjatë debatit, ai i kërkoi sqarime Aliut dhe shprehu shqetësimin për transparencën e zgjedhjes, ndërsa Aliu e minimizoi rëndësinë e pyetjeve të tij, duke theksuar se nuk është kompetencë e tij të gjykojë procesin.

“Është akt nënligjor i veçantë. Akti ligjor i veçantë nuk del në konsultim publik”, ka thënë Aliu.

“Ti aty je mbështetëse e VV-së, e pushtetit… Ke qenë vazhdimisht në studio televizive për këtë arsye je në KPM”, i reagoi Mushkolaj anëtares së KPM-së.