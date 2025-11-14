Muriqi: Shpresojmë për fitore deri në momentet e fundit ndaj Sllovenisë
Sulmuesi i kombëtares dardane, Vedat Muriqi është paraqitur në konferencë për media, para ndeshjes së madhe me Slloveninë.
Ai është shprehur optimist për fitore, teksa ka pasur edhe një kundërpërgjigje për trajnerin e Sllovenisë, i cili kishte thënë se edhe pa Benjamin Seskon do të fitojnë ndaj Kosovës.
“Tabela tregon që Kosova ka bërë më mirë se Sllovenia, nuk e di ku e ka marrë atë vetëbesim. Edhe ne jemi ambicioz. Ne kemi katër pikë më shumë se Sllovenia momentalisht. Shpresojmë për fitore deri në momentet e fundit. Siç shpresojnë e gjithë Kosova për mua, edhe unë shpresoj që të shënoj gol ndaj Sllovenisë”, ka thënë Muriqi.
Ndeshja Slloveni – Kosovë do të luhet nesër, e shtunë, me fillim nga ora 20:45 në “Stozice Stadion”.
Kosova është e dyta në grup me shtatë pikë, teksa Sllovenia është e treta me tri pikë.
Me një pikë të fituar, Kosova e siguron “play-offin” e Botërorit.