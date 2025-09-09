Muriqi pas fitores: Mentalitet, karakter, shpirt luftarak – kjo është ajo që jemi ne
Vedat Muriqi ishte protagonist i Kombëtares së Kosovës mbrëmë në fitoren e madhe 2:0 ndaj Suedisë në kualifikimet e Botërorit 2026.
Sulmuesi kosovar e realizoi golin e dytë të Dardanëve në stadiumin “Fadil Vokrri” për trepikëshin e parë të ekipit të Franco Fodës.
E sot, futbollisti i Mallorcës sot e bëri një postim në rrjetet sociale përmes së cilit e shprehu gëzimin për fitoren e mbrëmshme.
“Mentalitet, karakter, shpirt luftarak, kjo është ajo që jemi ne”, shkroi ai në Instagram.