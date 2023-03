Muriqi: Ngjarjet në FFK kanë reflektuar keq edhe tek futbollistët

Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi ka komentuar ngjarjet e fundit të Federatës së Futbollit të Kosovës.

Muriqi në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes së nesërme ndaj Andorrës u pyet edhe për arrestimin shtëpiak të kryetarit të FFK-së.

Ai u shpreh që ata janë mbledhur për të përfaqësuar Kosovën, megjithatë ngjarjet e ndodhura kanë reflektuar negativisht edhe te lojtarët.

“Ne si futbollistë jemi këtu për ta përfaqësuar shtetin tonë, kështu që janë ngjarje që mirë do të ishte të mos ndodhin, normal që reflektojnë keq për çdo njëri në Federatë por edhe tek ne si futbollistët por tash duhet të shohim përpara. S’kam ndonjë përgjigje konkrete, me relefktu ka reflektuar por me një rezultat pozitiv do të duhej ta tejkalojmë këtë”, është shprehur pirati i Mallorcas.

Kosova mirëpret në ‘Fadil Vokrri’ Andorrën nesër, nga ora 20:45./Lajmi.net/