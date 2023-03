Muriqi: Izraeli na krijoi probleme, ndaj Andorrës e japim 100 për qindshin

Kombëtarja e Kosovës e ka nisur me barazim ciklin kualifikues për Kampionatin Evropian “Euro 2024”.

“Dardanët” barazuan 1:1 me Izraelin në ndeshjen e parë të Grupit I, e zhvilluar në Tel Aviv, shkruan lajmi.net.

Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi pas ndeshjes tha se Izraeli i solli atij dhe bashkëlojtarëve probleme, duke shtuar se në ndeshjen e radhës kundër Andorrës ata do ta japin 100 për qindshin.

“Kishte shumë intensitet në ndeshje. Kjo bëri që ne ta humbim kontrollin paksa dhe ata na krijuan telashe, probleme. Na sulmuan shumë dhe patën disa raste. Duhet të kemi kontroll në lojë dhe ne duhet ta kemi intensitetin e lojës në dorë”, tha Muriqi pas ndeshjes.

“Sot e mbyllim këtë kapitull. Tani duhet të kthehemi në Kosovë dhe të martën të dalim me 100 për qind kundër Andorrës. Kemi mundësi për përmirësim. E dimë pozitën e Andorrës, por me gjithë respektin, do të punojmë”.

“Na pret rrugë e gjatë, por nga nesër do të rikuperohemi për t’u bërë gati për ndeshjen me Andorrën”, ka deklaruar Muriqi./Lajmi.net/