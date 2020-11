Muriqi flet para ndeshjes Zenit – Lazio

Ndeshja mes Zenit dhe Lazios fillon nga ora 18:55, dhe Vedat Muriqi do të jetë titullar.

“Ndihem mirë dhe jam i lumtur që jam pjesë e një prej klubeve më të rëndësishme në Itali”, ka deklaruar Muriqi për ‘Lazio Style Radio’, përcjell lajmi.net.

“Ne do të përballemi me një ekip të fortë sot siç është Zenit, por ne do të japim gjithçka për të fituar. Unë do të bëjë më të mirën për të ndihmuar bashkëlojtarët”.

“Ne mund të kemi performance jo të mirë herë pas here, por gjithmonë japim maksimumin”./Lajmi.net/