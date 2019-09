Muriqi: Erdhëm në Angli për të fituar

Këto komente Muriqi i ka bërë pas përfundimit të ndeshjes së Kosovës me Anglinë, njofton lajmi.net.

“Ne erdhëm për të fituar, erdhëm për ta sulmuar Anglinë”, deklaroi sulmuesi i kombëtarës pasi u pyet nëse erdhën për të marrë tre pikë në Southampton.

Tutje, Muriqi ka folur edhe në lidhje me ritmin e lojës përgjatë dy pjesëve, derisa theksin e ka vënë tek pjesa e dytë.

“Një lojë jo e mirë nga ana jonë në pjesën e parë. Pjesa e dytë ishte më e mirë”, deklaroi ai.

Gjithashtu, ai ka shpresuar se Kosova do vazhdojë me të njëjtin ritëm kundrejt dy ndeshjeve të ardhshme, apo siç i ka quajtur ai “dy finaleve”.

Kombëtarja e Kosovës do të përballet me atë të Malit të Zi me 14 tetor në stadiumin ‘Fadil Vokrri’, ndërkaq do i shkojë si mysafir Republikës Çeke më 14 nëntor. /Lajmi.net/