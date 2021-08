Murati tregon se a do të kenë ndihmë financiare familjet që kanë të vdekur nga COVID-19

Lidhur me këtë, ministri deklaroi se të gjithë ata që i kanë humbur familjarët nga COVID-19 do të kenë mbështetje monetare në mënyrë proporcionale.

“Kompensimi ose mbështetja do të jetë në mënyrë monetare dhe do të jetë proporcionale për të gjithë kryefamiljarët e humbur, siç e thash do të bëhet operacionalizimi i masës, i kemi siguruar edhe listat e personave të cilët kanë qenë viktima të COVID-19”, tha Murati. /Lajmi.net/