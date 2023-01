Murati: Serbia ka shkatërruar një sistem pensional, tash edhe opozita dëshiron ta shkatërrojë këtë sistem

Ministri i Financave dhe Transfereve, Hekuran Murati, është deklaruar në lidhje me Projektligjin për tërheqjen e mjeteve pensionale nga Trusti.

Ai në seancën e sotme plenare tha se opozita me këtë propozim ka për qëllim shkatërrimin e sistemit pensional të vendit. “Me nismën për Trustin, po synohet të shkatërrohet sistemi pensional nga deputetë të opozitës, pra synimi është të merren këto 30 përqind, pastaj edhe një 30 përqindësh tjetër. Kështu do të shkatërrohet sistemi pensional, dhe do të kalojmë në sistemin ku kontribuon gjenerata për gjeneratën”,tha Murati.

Ai theksoi se dikur Serbia ka shkatërruar fondet pensionale, ndërsa tash opozita po “dëshiron” ta shkatërrojë atë.

“Ne e kemi pasur një sistem pensional që është e ka shkatërruar Serbia dhe i ka marrë fondet, tash edhe opozita dëshiron ta shkatërrojë këtë sistem që mezi e kemi ndërtuar”, ka thënë Murati./Lajmi.net/