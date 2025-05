Murati: Seanca do vazhdojë ku ka mbetur- tek komisioni për votim të fshehtë Ministri në detyrë, njëherësh deputeti i betuar nga radhët e Vetëvendosjes, Hekuran Murati është deklaruar para seancës për konstituimin e kuvendit. Murati tha se seanca do të vazhdojë aty ku ka mbetur, pra me votimin e Komisionit për votim të fshehtë. “Shpresoj dhe uroj si zakonisht që opozita të ketë reflektuar që të zhbllokohet procesi…