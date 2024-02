Murati reagon ndaj deklaratës së O’Brien: Patjetër që koordinohemi e konsultohemi me partnerë Ministri i Financave, Hekuran Murati ka reaguar pas deklaratës së O’Brien se meqenëse Kosova nuk po e trajton Amerikën si partner, as ata nuk do ta trajtojnë Kosovën si partnere. “Duhet theksuar që vendimi është marrë nga BQK-ja në dhjetor të vitit të kaluar dhe ka hyrë në fuqi më 1 shkurt të këtij viti.…