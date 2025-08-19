Murati qesharak, vazhdon të ankohet: Aktgjykimi i Kushtetueses dukej sikur është shkruar në zyrat e PDK-së
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Hekuran Murati, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me Seancën Konstituive të Kuvendit, duke u përpjekur ta interpretojë vendimin me tone të një “eksperti juridik”, ndërsa njëkohësisht nuk kurseu as sulmet ndaj opozitës, konkretisht Partisë Demokratike të Kosovës. Murati pretendon se veprimet e kryesuesit të…
Lajme
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Hekuran Murati, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me Seancën Konstituive të Kuvendit, duke u përpjekur ta interpretojë vendimin me tone të një “eksperti juridik”, ndërsa njëkohësisht nuk kurseu as sulmet ndaj opozitës, konkretisht Partisë Demokratike të Kosovës.
Murati pretendon se veprimet e kryesuesit të seancës, Avni Dehari, dhe të grupit parlamentar të VV-së, kanë qenë në “përputhje të plotë me Kushtetutën”, duke u mbështetur në një aktgjykim të vitit 2014, transmeton lajmi.net
Ai shkoi më tej duke akuzuar Gjykatën se ka ndryshuar interpretimin vetëm sepse “fituesi tani është Lëvizja Vetëvendosje dhe jo PDK-ja”. “Ky Aktgjykimi i publikuar dje edhe duket sikur është shkruar në zyret e PDK-së”, shkruan Murati, duke lënë të kuptohet se vendimi është politikisht i motivuar.
Kjo deklaratë, përveç që ngjan me një përpjekje për të relativizuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese, përforcon qasjen konfrontuese të Vetëvendosjes ndaj institucioneve të pavarura dhe opozitës, duke u shndërruar më shumë në një koment politik sesa në një analizë juridike të mirëfilltë.
Postimi i plotë: