Murati- Prokurorisë: Të hetohen keqpërdoruesit që i bën bashkatdhetarët të paguajnë për polica që janë paguar nga Qeveria Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati ka njoftuar se mërgimtarët as sivjet nuk do të paguajnë për sigurimin kufitar. Murati ka njoftuar se Policat kufitare për vetura deri në 9 pasagjerë janë të mbuluara nga Qeveria dhe nuk ka nevojë të paguhet për to gjatë hyrjes në pikat kufitare. Ai ka thënë se bashkatdhetarët…