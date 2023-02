Murati përplaset me opozitën: E patët sjellë qytetarin në gjendje ta shiste votën për 20€

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, në seancën e sotme në kuvend i është përplasur me opozitën, duke thënë se në kohën e pushteteve të kaluara qytetarët e vendit detyroheshin të shisnin vota për 20 euro.

Ministri Murati ka thënë po ashtu se nuk e kupton se si opozita po shkon aq larg sa të dëshirojë që Kosova të zbrazet.

Duke iu përgjigjur opozitës, Murati ka folur edhe për zgjerimin e rrugës Prishtinë – Mitrovicë dhe për mbështetjen e qeverisë për fëmijët, pensionistët dhe studentët.

“Mos pretendoni se ne kemi bllokuar atë rrugë, ne e kemi zhbllokuar. Diçka që ka qenë e bllokuar për 15 vjet po zhbllokohet tash. Ka pasur probleme me shpronësime, dallavere me kontrata. Ka pas edhe keq menaxhim e keq planifikim në projekte… Normalisht ka shumë punë për t’u bërë, ende nuk e kemi mbërri as gjysmën e mandatit. Dhe kemi arritur që të zgjidhim shumë probleme që na I keni lënë ju… Vetëm me krahasua, ka qenë një situatë në të kaluarën vota është blerë për 20 euro. Në atë gjendje e patët sjellë qytetarinë Kosovës ju. Kurse, tash 20 euro i marrin çdo muaj shtesa për fëmijët, e krejt çfarë është me bërë ka qenë aplikimi online. Kështu 330 mijë fëmijë marrin shtesa çdo muaj. Janë po ashtu edhe shtesat për lehona, për pensionistët studentët”, tha Murati.

Ndërsa, për heqjen dorë nga shtetësia, ministri Murati tha se kjo ka të bëjë kryesisht me persona të cilët migrojnë në shtetin e Gjermanisë.

“E kuptoj se si opozitë mund të shkoni edhe aq larg sa që të dëshironi që të zbrazet Kosova, vetëm e vetëm që kjo ti faturohet kësaj qeverie. Mirëpo trendë tregojnë diçka tjetër. Pra, ju lus që sa herë të flisni me statistika të merrni statistikat për një periudhë më të gjatë kohore. Çështja e heqjes dorë nga shtetësia ka të bëjë kryesisht me persona të cilët migrojnë në shtetin gjerman, sepse nuk lejohet dy shtetësi…Me gjithë këto kriza jemi vendi që kemi dalë më së miri në rajon. Po, ka pasur edhe rritje të çmimeve dhe inflacion, mirëpo edhe aty jemi vendi që përjashto Shqipërinë, të gjitha shtetet tjera në rajon e kanë nivelin e inflacionit më të lartë. Si shtet, si Qeveri kemi marrë të gjitha masat e mundshme që kanë qenë në dorën e qeverisë… Si ekzekutiv kemi arritur që buxhetin e Kosovës ta çojmë në shifrën 3.2 miliardë euro”, theksoi Murati.

Ndërsa, deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu i është drejtuar ministrit të Financave, Hekuran Murati se me fjalimin e tij dëshmoi se janë kot.

Deputetja Musliu u shpreh se “pallavrave të kësaj qeverie më nuk iu beson qytetari”.

“Ministër edhe njëherë sapo e dëshmove se ju jeni kot ju se keni idenë se si qeveriste ju të vetmen gjë që e keni bërë në parandalimin e ikjes së qytetarëve nga Kosova është që i keni penalizuar duke mos I pajisur me pasaporta. Thjesht, ju u keni ndal qytetarëve të Kosovës të drejtën bazike me u pajisur me pasaporta vetëm për ta ndal fluksin e ikjeve nga Kosova të njerëzve të trishtuar nga qeverisja juaj. Ju nuk dini me ruajtur asgjë, krejt çka dini me ruajtur në këtë vend është Martin Berishaj. Prandaj, jeni qu i madh e I vogël në këmbë me e ruajtur Martin Berishën sepse ai është thesar për juve”, tha ajo.

Deputetja Musliu nuk u ndal me kaq, ajo ka tentuar ta pengojë ministrin Murati, derisa ky i fundit fliste në foltoren e Kuvendit të Kosovës.