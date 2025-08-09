Murati: Në protestë kishte pjesëmarrës të kategorive të ndryshme, shenjë e mire
Politikani dhe ish-pjesëtari i UÇK-së, Valon Murati lidhur me protestën e organizuar nga OVL-UÇK, ku mijëra qytetarë protestuan kundër Gjykatës Speciale nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, tha se lufta e sakrifica e UÇK-së do të jetë në piedestalin më të lartë të popullit tonë. Ai tha se procesi vazhdon të ketë shkelje,…
Politikani dhe ish-pjesëtari i UÇK-së, Valon Murati lidhur me protestën e organizuar nga OVL-UÇK, ku mijëra qytetarë protestuan kundër Gjykatës Speciale nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, tha se lufta e sakrifica e UÇK-së do të jetë në piedestalin më të lartë të popullit tonë.
Ai tha se procesi vazhdon të ketë shkelje, dhe protesta është reagim ndaj kësaj pjese.
“Po besoj që mesazhet janë disa, në radhë të parë ishte protestë me pjesëmarrje të kategorive të ndryshme të njerëzve që ëshët një shenjë e mirë”, tha Murati për klankosova.
Ai ndër tjerash tha se votimi ose mosvotimi i ligjit për Gjykatën Speciale është pjesë e historisë, por sot duhej të kishte konsensus se si do të duhej të vazhdojmë të merremi, derisa procesi po vazhdon.