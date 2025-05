Murati: Ne kemi zbatuar të gjitha obligimet kushtetuese, opozita po insiston në ndryshimin e kandidatit pa e dhënë një arsye konkrete për këtë

Deputeti i VV-së, Hekuran Mruati është deklaruar sot për media para se të filloj seanca e 16-të konstituive e Kuvendit të Kosovës.

Murati ka thënë se ata i kanë zbatuar të gjitha obligimet kushtetuese, duke e propozuar kandidatin pastaj duke marrë pjesë në seanca dhe duke votuar pro saj.

Ai ka thënë se opozita po i refuzon obligimet kushtetuese për konstituim të Kuvendit, shkruan lajmi.net.

“Po besoj ju i keni pa të gjitha tentativat tona që kanë qenë publike në media. Ne kemi ofruar forma të bashkëpunimit, kemi tentu partitë politike për të diskutu për konstitum të Kuvendit, jo vetëm për pozitën e kryetarit por edhe të nënkryetarëve sepse edhe ato duhet të votohen me 61 vota, duhet shumicë parlamentare për to. Por, kemi pa që nuk ka fort mirëkuptim sepse ka parti që ose e insistojnë në ndryshim të kandidatëve por jo duke e dhënë një arsye konkrete pse duhet të bëhet kjo, apo kemi edhe raste si LDK apo partitë tjera që refuzojnë të marrin pjesë në votime. Shpresojmë që sot do të ketë reflektim që të ecet tutje dhe të konstituohet Kuvendi”, ka thënë Murati. /Lajmi.net/