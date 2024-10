Murati: Me Bankën Botërore së shpejti fillon puna për themelimin e Bankës Zhvillimore Ministri i Financave, Hekuran Murati tha se “Banka Zhvillimore po bëhet realitet”, ndërsa publikoi një video në Facebook. Nga Washingtoni, ai tha se pati “ditë intensive” atje me takime me përfaqësues të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. “Njëra nga temat e diskutuara me Bankën Botërore gjatë takimeve vjetore në Washington DC, ishte edhe mundësia…