Murati me akuza ndaj partive për bllokim të buxhetit: Menduan se fajin do t’ia linin Kurtit, por qytetarët nuk do ta harrojnë
Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka reaguar sërish për mosvotimin e disa prej dokumenteve kryesore financiare në Kuvend, duke e cilësuar veprimin e ish-opozitës si tentim për bllokim të shtetit.
Përmes një postimi, Murati ka thënë se opozita ka refuzuar të votojë 4 miliardë euro buxhet për vitin 2026, 1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare, buxhetin e tri komunave për vitin 2025 dhe buxhetin e RTK-së.
Sipas ministrit në detyrë partitë opozitare nuk kanë pasur vërejtje për përmbajtjen e dokumenteve financiare, por kanë synuar që siç thotë ai, “duke e bllokuar shtetin e duke i lënë qytetarët pa paga, faji do t’i mbetej Albin Kurtit”.
Murati u shpreh se ky veprim “destruktiv” nuk do të harrohet nga qytetarët.
“Qytetarët do ta mbajnë mend këtë veprim të partive opozitare dhe do t’ua tregojnë vendin me votë më 28 dhjetor”, ka shkruar ai.