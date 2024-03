Murati “lavdërohet” për rritje ekonomike, Bajrami e kritikon: Taksat i ke shpërnda si karamele Ministri i Financave Hekuran Murati, përmes një postimi ishte “lavdëruar” me rritjen ekonomike të Kosovës, e cila ishte deklaruar nga ATK-ja. Lidhur me këtë ka reaguar deputetja nga radhët e LDK-së, Hykmete Bajrami, shkruan lajmi.net. “Minister, po ta kujtoj se eksportet e Kosovës të vitit 2023 janë për 6% me të ulëta se ato të…