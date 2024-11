Murati: Kur Bajrami ishte ministre 2.52 milionë kilogramë grurë, me vlerë tregu rreth 600 mijë euro, ishin zhdukur Ministri i Financave, Hekuran Murati ka shkruar sot në Facebook se në vitin 2016 kur Ministrinë për Tregti dhe Industri e udhëhiqte Hykmete Bajrami kishin nënshkruar kontratë me kompaninë “Universal Food” me qëllim ruajtjen dhe deponimin e 4.67 milionë kilogramëve grurë, që ishte pjesë e rezervës shtetërore Siç shkruan Murati, në vitin 2019, këtë Ministri e…