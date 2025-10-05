​Murati kritikon Ramën për suficit të buxhetit në kryeqytet

Ministri në detyrë i Financave nga radhët e Vetëvendosjes Hekuran Murati ka kritikuar kryetarin Përparim Rama për suficit të buxhetit komunal të Prishtinës ndër vite. Ai në një postim në Facebook ka publikuar shifrat e buxhetit të pashpenzuar të Komunës së Prishtinës – gjithsej 136 milionë euro, prej tyre 49 milionë në vitin 2022, 53…

Lajme

05/10/2025 16:02

Ministri në detyrë i Financave nga radhët e Vetëvendosjes Hekuran Murati ka kritikuar kryetarin Përparim Rama për suficit të buxhetit komunal të Prishtinës ndër vite.

Ai në një postim në Facebook ka publikuar shifrat e buxhetit të pashpenzuar të Komunës së Prishtinës – gjithsej 136 milionë euro, prej tyre 49 milionë në vitin 2022, 53 milionë në vitin 2023 dhe 34 milionë në vitin 2024, teksa për vitin 2025 i cili ende nuk ka përfunduar, me shumë gjasë suficiti përsëri do ta kalojë mbi 50 milionë euro.

“Secilin vit të qeverisjes janë me dhjetëra miliona euro që i kanë tepruar të pashpenzuara dhe i ka kthyer mbrapa, por Përparim Rama ankohet që s’ka pasur buxhet dhe qeveria e paska diskriminuar. Është marre për një kryetar t’i kthejë 50 milionë euro të pashpenzuara në fund të vitit, përderisa ke probleme me bërllok, qentë endacakë, mungesë të çerdheve e infrastrukturë të pakompletuar”, ka thënë Murati.

Kujtojmë, seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal e thirrur në shtator nga kryetari Rama për buxhetin 2026 dështoi të mbahej në mungesë të kuorumit. Rama vazhdimisht ka akuzuar pushtetin qendror për bllokim të buxhetit.

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2025

“Multi-milioneri, ish komandant që kënaqet kur i frikësohen njerëzit” – Akuzat...

October 5, 2025

“Çeliku” mërzitet për bashkëluftëtarët në Hagë, tregon se kush i mungon...

Lajme të fundit

“Multi-milioneri, ish komandant që kënaqet kur i frikësohen...

“Çeliku” mërzitet për bashkëluftëtarët në Hagë, tregon se...

​Bilanci i viktimave nga përmbytjet në Nepal rritet në 44

Mbahet testi me shkrim në fushën penale për...