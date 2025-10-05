Murati kritikon Ramën për suficit të buxhetit në kryeqytet
Ministri në detyrë i Financave nga radhët e Vetëvendosjes Hekuran Murati ka kritikuar kryetarin Përparim Rama për suficit të buxhetit komunal të Prishtinës ndër vite.
Ai në një postim në Facebook ka publikuar shifrat e buxhetit të pashpenzuar të Komunës së Prishtinës – gjithsej 136 milionë euro, prej tyre 49 milionë në vitin 2022, 53 milionë në vitin 2023 dhe 34 milionë në vitin 2024, teksa për vitin 2025 i cili ende nuk ka përfunduar, me shumë gjasë suficiti përsëri do ta kalojë mbi 50 milionë euro.
“Secilin vit të qeverisjes janë me dhjetëra miliona euro që i kanë tepruar të pashpenzuara dhe i ka kthyer mbrapa, por Përparim Rama ankohet që s’ka pasur buxhet dhe qeveria e paska diskriminuar. Është marre për një kryetar t’i kthejë 50 milionë euro të pashpenzuara në fund të vitit, përderisa ke probleme me bërllok, qentë endacakë, mungesë të çerdheve e infrastrukturë të pakompletuar”, ka thënë Murati.
Kujtojmë, seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal e thirrur në shtator nga kryetari Rama për buxhetin 2026 dështoi të mbahej në mungesë të kuorumit. Rama vazhdimisht ka akuzuar pushtetin qendror për bllokim të buxhetit.